Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Γιώργος Θεοφάνους στην μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», ο Γιώργος Θεοφάνους παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της, συγκλονίζοντας με την προσωπική του εξομολόγηση για τον γιο του.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης αποκάλυψε πως στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης, όπου σημειώθηκε πρόσφατα ένα μακελειό με δύο νεκρούς φοιτητές και πολλούς τραυματίες, ο γιος του που σπουδάζει εκεί από τύχη δεν βρισκόταν μέσα στην αίθουσα κατά τη στιγμή του περιστατικού.

«Πριν από μερικές μέρες έγινε ένα πολύ άσχημο γεγονός στην Αμερική, που μπήκε ένας με όπλο στο πανεπιστήμιο, σκότωσε δύο παιδιά, άλλα δέκα τραυματίστηκαν. Ο γιος μου είναι σε εκείνο το πανεπιστήμιο, σε εκείνη την τάξη. Δεν ήταν στο μάθημα εκείνο, ευτυχώς δεν ήταν στο μάθημα. Βλακεία μου που στα λέω, έλα να αλλάξουμε θέμα», είπε συγκινημένος.

Τέλος ο κ. Θεοιφάνους δήλωσε ότι: «Είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει στα παιδιά. Πάμε παρακάτω! Σε παρακαλώ, άλλαξε θέμα. Γι’ αυτό δεν ήρθα στις 5 του μήνα, γιατί ήθελε να πάμε στο Άγιο Όρος μαζί, αυτός ήταν ο λόγος που πήγαμε».