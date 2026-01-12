Σαν σήμερα, το 1932, γεννήθηκε η Τζένη Καρέζη, μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου. Με αφορμή την επέτειο της γέννησής της, η Φίνος Φιλμ προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη μνήμη και το έργο της.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram δημοσιεύτηκαν στιγμιότυπα της αείμνηστης ηθοποιού, η οποία περιγράφεται ως «μούσα των Ελλήνων». Όπως επισημαίνεται, αν και θα μπορούσε να είναι σταρ του Χόλιγουντ, δίνοντας έμπνευση σε σκηνοθέτες, όπως ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, εκείνη προτίμησε να παραμείνει στη χώρα της και να αφοσιωθεί στην υποκριτική, την οικογένειά της και τη μητρότητα.

Στην ανάρτηση επίσης αναφέρεται: «Θα μπορούσε να είναι σταρ του Χόλιγουντ, μούσα του Κιούμπρικ και του Κόπολα, να περπατά στο κόκκινο χαλί και να κερδίζει Όσκαρ. Όμως η Τζένη αποφάσισε να μείνει σε αυτόν τον τόπο τον μικρό, που γινόταν μεγάλος μαζί της. Έγινε μούσα των Ελλήνων. Έγινε επαναστάτρια, μητέρα, κόρη, αδελφή και σύμβολο γυναικείας δύναμης και ακέραιου ήθους. Έγινε η Τζένη μας. Και την ευχαριστούμε εκεί ψηλά για όλα».