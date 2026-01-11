Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση, έπειτα από τη ρωσική επίθεση των προηγούμενων ημερών, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Η Ρωσία έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας από την έναρξη της εισβολής το 2022, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Την Παρασκευή, πυραυλική επίθεση στο Κίεβο άφησε σχεδόν ολόκληρη την πόλη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, εν μέσω έντονου κύματος κακοκαιρίας. Οι αρχές κατάφεραν σήμερα να αποκαταστήσουν την παροχή νερού και μερικώς την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.