Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ο 34χρονος Κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα του αλλά και σε άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, επιβεβαιώνοντας το τραγικό περιστατικό.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα, ενώ είχε απογειωθεί με προορισμό τη Μεδεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Κολομβίας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η στιγμή της πρόσκρουσης, όταν το αεροσκάφος πέφτει σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες, προκαλώντας σοκ στους αυτόπτες μάρτυρες.