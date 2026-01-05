Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, πρώην αντάρτης, δήλωσε ότι θα «ξαναπάρει τα όπλα» ως απάντηση στις απειλές του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης μεταξύ των δύο χωρών μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

«Είχα ορκιστεί να μην ξαναπιάσω όπλο στα χέρια μου μετά τη συμφωνία ειρήνης του 1989 αλλά για την πατρίδα θα ξανάπαιρνα τα όπλα», έγραψε ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας στην πλατφόρμα X.

Στην ίδια ανάρτηση, τόνισε: «Κάθε στρατιώτης της Κολομβίας έχει στο εξής μια διαταγή: κάθε διοικητής που προτιμάει τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών από εκείνην της Κολομβίας θα πρέπει αμέσως να αποσυρθεί».

Ο Κολομβιανός πρόεδρος επέκρινε δριμύτατα την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι διέπραξαν απαγωγή «χωρίς καμιά νομική βάση» του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας, έπειτα από σειρά βομβαρδισμών που προηγήθηκαν της επιχείρησης.

Η αντιπαράθεση Πέτρο – Τραμπ κλιμακώνεται

Μετά την επιχείρηση, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στον Κολομβιανό ηγέτη με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Αρχικά τον προειδοποίησε να «προσέχει τα δικά του οπίσθια» και στη συνέχεια τον αποκάλεσε «άρρωστο», υποστηρίζοντας ότι «παίρνει κοκαΐνη» και τη «πουλάει στις ΗΠΑ».

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025, οι δύο πρόεδροι έχουν ανταλλάξει επανειλημμένα σκληρές δηλώσεις για ζητήματα όπως η μετανάστευση, οι τελωνειακοί δασμοί και η διακίνηση ναρκωτικών.

Η κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ – Κολομβίας

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Μπογοτά, ιστορικά στενές σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Η αντιπαράθεση των δύο ηγετών απειλεί να διαρρήξει μια συμμαχία που για χρόνια θεωρούνταν πυλώνας σταθερότητας στη Λατινική Αμερική.

Ο Γουστάβο Πέτρο, πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, υπήρξε μέλος του αντάρτικου κινήματος M-19, το οποίο υπέγραψε συμφωνία ειρήνης στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Στη συνέχεια διετέλεσε γερουσιαστής και δήμαρχος της Μπογοτά πριν εκλεγεί στην προεδρία.