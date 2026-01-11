Η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου είναι γνωστή ως «Σελήνη του Χιονιού», ονομασία που προέρχεται από το χιόνι που καλύπτει συνήθως το έδαφος αυτή την εποχή. Ορισμένες φυλές ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής την αποκαλούσαν και «Σελήνη της Πείνας» ή «Σελήνη της Αρκούδας».

Η Σελήνη του Χιονιού τα επόμενα χρόνια

Το 2026, η Σελήνη του Χιονιού θα κορυφωθεί στις 2 Φεβρουαρίου, στις 12:09 π.μ., ενώ το 2027 θα εμφανιστεί στις 21 Φεβρουαρίου, στη 1:23 π.μ.

Οι ώρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη ζώνη ώρας. Οι παραπάνω υπολογισμοί βασίζονται στην τοπική ώρα της Αθήνας.

Όταν ο Φεβρουάριος δεν έχει Πανσέληνο

Περίπου κάθε 19 χρόνια, ο Φεβρουάριος μπορεί να μην έχει καθόλου πανσέληνο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «Μαύρη Σελήνη» και οφείλεται στη χρονική αντιστοιχία των φάσεων της Σελήνης με τις ημερολογιακές ημέρες. Εξαιτίας των διαφορών στις ζώνες ώρας, η Μαύρη Σελήνη δεν παρατηρείται παντού στον κόσμο την ίδια χρονική στιγμή.

Τα ονόματα των 12 Πανσελήνων

Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την Πανσέληνο για να υπολογίζουν την αλλαγή των μηνών και των εποχών. Πολλά από τα ονόματα που χρησιμοποιούμε σήμερα προέρχονται από αυτές τις παραδόσεις.

Οι αποικιακοί Αμερικανοί υιοθέτησαν ονομασίες των ιθαγενών φυλών στα ημερολόγιά τους, ενώ αρκετές άλλες προέρχονται από Κελτικές, Αγγλοσαξονικές και νεοπαγανιστικές παραδόσεις.