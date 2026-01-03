Η πρώτη πανσέληνος του 2026 έκανε την εμφάνισή της το βράδυ του Σαββάτου (3 Ιανουαρίου), φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό μέσα από τα σύννεφα και χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες σε όσους την παρατήρησαν.

Γνωστή και ως «Φεγγάρι του Λύκου», η υπερπανσέληνος του Ιανουαρίου αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα του χειμώνα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ερασιτεχνών και επαγγελματιών παρατηρητών του ουρανού.

Ο ολοκληρωμένος δίσκος της πανσελήνου ήταν ήδη ορατός από τη νύχτα της 2ας Ιανουαρίου, προσφέροντας ένα φωτεινό θέαμα σε όλη τη χώρα. Το φεγγάρι βρισκόταν σε απόσταση περίπου 405.000 χιλιομέτρων από τη Γη, γεγονός που εξηγεί τη μικρότερη φωτεινότητά του σε σχέση με άλλες πανσελήνους του έτους.

Παρά τη μικρή αυτή διαφορά, η λάμψη του στον χειμωνιάτικο ουρανό παραμένει εντυπωσιακή, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση και φωτογράφιση.

Η προέλευση της ονομασίας «Φεγγάρι του Λύκου»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Λύκου» προέρχεται από την παράδοση, καθώς κατά τους ψυχρούς χειμερινούς μήνες οι λύκοι γίνονται πιο δραστήριοι και τα ουρλιαχτά τους ακούγονται συχνότερα κοντά στους οικισμούς. Το φαινόμενο αυτό εντυπωσίαζε τους ανθρώπους των παλαιότερων εποχών, οι οποίοι συνέδεσαν το φεγγάρι με τη συμπεριφορά των ζώων.

Σύμφωνα με τις παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, το φαινόμενο συνδέεται με τις μακριές και παγωμένες νύχτες του χειμώνα, αλλά και με τα ένστικτα επιβίωσης και ομαδικότητας των λύκων αυτή την περίοδο.

Στη γλώσσα των Σιού, η πανσέληνος αυτή περιγράφεται ως «λύκοι που τρέχουν μαζί», υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση του φαινομένου με τη φύση και τη ζωή των ζώων.

Άλλες παραδοσιακές ονομασίες

Πέρα από την ονομασία «Φεγγάρι του Λύκου», η πανσέληνος του Ιανουαρίου είναι γνωστή και με άλλους παραδοσιακούς όρους, όπως Φεγγάρι του Πάγου ή Κρύο Φεγγάρι, Φεγγάρι της Χήνας, Φεγγάρι του Καλωσορίσματος και Φεγγάρι των Πνευμάτων. Κάθε ονομασία αντανακλά διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και λαϊκές παραδόσεις γύρω από το ίδιο εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο.