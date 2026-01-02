Αν νιώθετε μια μικρή μελαγχολία μετά τις γιορτές, ένας καλός τρόπος να ανανεωθείτε και να υποδεχθείτε τη νέα χρονιά είναι να κοιτάξετε τον νυχτερινό ουρανό. Αυτό το Σαββατοκύριακο ανατέλλει η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026, γνωστή ως Σελήνη του Λύκου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Από τις 2 έως τις 4 Ιανουαρίου, η Σελήνη του Λύκου θα είναι ορατή στον ανατολικό ουρανό, ανεβαίνοντας ψηλότερα όσο σκοτεινιάζει και κινούμενη νότια προς τα μεσάνυχτα. Αν και η έντονη λάμψη της θα κάνει τα πιο αμυδρά άστρα και πλανήτες δυσδιάκριτα, αυτό το Σαββατοκύριακο το ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά στη φωτεινή υπερπανσέληνο.

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026

Η Σελήνη του Λύκου αποτελεί την πρώτη υπερπανσέληνο του 2026 και την τέταρτη διαδοχική, μετά από εκείνες του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025. Οι επόμενες θα εμφανιστούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026, γεγονός που καθιστά αυτήν τη φάση ως συνέχεια μιας σειράς εντυπωσιακών φαινομένων.

Η υπερπανσέληνος συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, το λεγόμενο περίγειο. Αντίθετα, όταν απέχει περισσότερο, βρισκόμαστε στο απόγειο. Έτσι, η Σελήνη φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη σε σχέση με μια συνηθισμένη πανσέληνο, διαφορά που αποτυπώνεται ευκολότερα σε φωτογραφίες παρά με γυμνό μάτι.

Συνάντηση με τον Δία στον ουρανό

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της Σελήνης του Λύκου είναι η στενή της σύνοδος με τον πλανήτη Δία. Ο Δίας βρίσκεται κοντά στην αντίθεσή του στις 10 Ιανουαρίου 2026, επομένως λάμπει ιδιαίτερα έντονα αυτές τις ημέρες.

Το βράδυ της 2ας Ιανουαρίου, ο Δίας θα φανεί κάτω από τη σχεδόν πλήρη Σελήνη καθώς ανατέλλει. Την επόμενη νύχτα, στις 3 Ιανουαρίου, οι δύο ουράνιοι «γείτονες» θα πλησιάσουν περισσότερο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα, ενώ στις 4 Ιανουαρίου θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται.

Το φαινόμενο της «ψευδαίσθησης της Σελήνης»

Αν παρατηρήσετε τη Σελήνη χαμηλά στον ορίζοντα και σας φαίνεται τεράστια, πρόκειται για την γνωστή ψευδαίσθηση της Σελήνης. Είναι ένα οπτικό φαινόμενο που κάνει τη Σελήνη να φαίνεται μεγαλύτερη όταν βρίσκεται κοντά σε αντικείμενα του ορίζοντα, όπως δέντρα ή κτίρια, χωρίς να σχετίζεται με την πραγματική της απόσταση από τη Γη.

Μια υπερπανσέληνος που ανεβαίνει ψηλά

Η Σελήνη του Ιανουαρίου είναι μία από τις πιο ψηλές του έτους, καθώς οι χειμωνιάτικες πανσέληνοι βρίσκονται απέναντι από τον χαμηλό χειμερινό Ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα ανέβει πολύ ψηλά στον ουρανό, καθιστώντας την ορατή ακόμη και μέσα σε πόλεις με έντονη φωτορύπανση.

Ιδανική για αρχάριους και παιδιά

Οι χειμωνιάτικες υπερπανσέληνοι είναι ιδανικές για οικογένειες και αρχάριους παρατηρητές, αφού είναι ορατές νωρίς το βράδυ. Η Σελήνη του Λύκου θα φαίνεται ήδη από τη δύση του Ήλιου και θα ανέβει αρκετά ψηλά, προσφέροντας μια εύκολη και εντυπωσιακή εμπειρία παρατήρησης.

Πηγή: BBC