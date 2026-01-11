Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει ένα πεντανόστιμο λαχανόρυζο με κιμά και λαχανικά στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!».
Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και απολαύστε ένα νόστιμο και θρεπτικό γεύμα!
Η συνταγή συνδυάζει τη νοσταλγία του κλασικού μωσαϊκού με τη μοντέρνα πινελιά του pistachio butter.
Ο Χρήστος Βέργαδος παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τη βασιλόπιτα Gingerbread, προσφέροντας μια πρωτότυπη πρόταση για το γιορτινό τραπέζι μέσα από την εκπομπή «Buongiorno». Ο γνωστός pastry chef συνδύασε τα αρώματα του κλασικού gingerbread με τη γεύση της παραδοσιακής βασιλόπιτας, δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει για τη γιορτινή του διάθεση. Με απλά υλικά […]
Ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συνταγή για ριζότο με κάστανα, ρόδι και καραμελωμένα φιστίκια, συνδυάζοντας παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη δημιουργικότητα. Το πιάτο που ετοίμασε στην κουζίνα του «Buongiorno» ξεχωρίζει για την ισορροπία των υλικών και την πλούσια υφή του. Η γλυκύτητα των κάστανων και των φιστικιών συναντά τη φρεσκάδα του ροδιού, δημιουργώντας ένα […]
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας προτείνει ένα λαχταριστό χοιρινό με σελινόριζες αυγολέμονο για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Μάθετε βήμα-βήμα τη σημερινή συνταγή της αγαπημένης σεφ στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!» και ετοιμαστείτε για πεντανόστιμες γιορτινές στιγμές. Ακολουθήστε τις οδηγίες της σεφ και απολαύστε κάθε μπουκιά!