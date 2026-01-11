Τα πρώτα χιόνια του 2026 έπεσαν στην Φλώρινα, ντύνοντάς την στα λευκά και χαρίζοντας μια παραμυθένια εικόνα σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χθεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Φλώρινας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τη Φλώρινα