Μια προσπάθεια να εξοπλιστεί μια πτέρυγα των φυλακών Μαλανδρίνου με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών κατάφεραν να περιορίσουν οι Αρχές των φυλακών.

Όπως έγινε γνωστό, ένας συγγενής κρατουμένου επιχείρησε να περάσει μία τηλεόραση 40 ιντσών στις φυλακές. Λόγω μεγέθους, δεν θα μπορούσε να περάσει από τον έλεγχο στο X-ray μηχάνημα των φυλακών, κάτι που προφανώς είχαν υπολογίσει αυτοί που κανόνισαν τη μεταφορά.

Την έκαναν «φύλλο και φτερό»

Ωστόσο, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διέκριναν ύποπτες κινήσεις και έτσι αποφάσισαν να ελέγξουν την τηλεόραση με διαφορετικό τρόπο: Ανοίγοντας το εσωτερικό της.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε το MEGA, εντός της τηλεόρασης είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 22 κινητά τηλέφωνα, 11 φορτιστές, 5 ακουστικά.

Το άτομο που προσπάθησε να περάσει την τηλεόραση συνελήφθη.