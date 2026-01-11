Την πρόθεση των ρωσικών επιχειρήσεων να διευρύνουν σημαντικά τη συνεργασία τους με το Βιετνάμ επιβεβαίωσε ο Ρώσος επιχειρηματίας και ιδρυτής του ομίλου AFK Sistema, Vladimir Yevtushenkov, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη χώρα.

Όπως δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο Tass, οι τομείς συνεργασίας εκτείνονται από την ψηφιοποίηση και την κυβερνοασφάλεια έως τη φαρμακοβιομηχανία, την υγειονομική περίθαλψη και τις υποδομές.

Στην πρώτη του επίσκεψη στο Βιετνάμ, ο Γεφτουσένκοφ υπογράμμισε ότι ο πολυσχιδής όμιλος AFK Sistema, στον οποίο υπήρξε ιδρυτής και παραμένει κεντρική φυσιογνωμία, διαθέτει τεχνογνωσία και παρουσία σε κρίσιμους τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ενέργεια και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Παρότι μέρος των συμμετοχών του έχει μεταβιβαστεί λόγω διεθνών κυρώσεων, ο ίδιος εξακολουθεί να ασκεί ουσιαστική επιρροή στη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου.

Κατά τις επαφές του με την κυβέρνηση του Βιετνάμ, και ειδικότερα με τον πρωθυπουργό Pham Minh Chinh, εξετάστηκαν προοπτικές συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα έργων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, η ανάπτυξη της φαρμακευτικής παραγωγής, η υγεία, η αγροτική οικονομία και οι κατασκευές, καθώς και μεγάλα έργα υποδομής, όπως η ανάπτυξη δικτύων μετρό στο Hanoi και στην Ho Chi Minh City.

«Μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις σε όλους αυτούς τους τομείς και δραστηριοποιούμαστε πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας τη συνεργασία με το Βιετνάμ ως μια σχέση με μακροπρόθεσμο στρατηγικό βάθος. Τόνισε επίσης ότι το Ανόι αποτελεί διαχρονικά αξιόπιστο εταίρο για τις ρωσικές επιχειρήσεις, σημειώνοντας τη δέσμευση της βιετναμέζικης πλευράς να παρέχει στήριξη και ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις.

Η κινητικότητα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ρωσίας να ενισχύσει τους οικονομικούς της δεσμούς με χώρες της Ασίας, σε μια περίοδο όπου η πρόσβασή της στις δυτικές αγορές παραμένει περιορισμένη. Το Βιετνάμ, με ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία και αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία στη Νότια Σινική Θάλασσα, αναδεικνύεται σε κρίσιμο κόμβο αυτής της στρατηγικής.

Παράλληλα, το άνοιγμα της Μόσχας προς το Ανόι αποκτά ιδιαίτερο βάρος σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, όπου η Ρωσία επιδιώκει να εδραιώσει εναλλακτικά δίκτυα συνεργασίας σε τεχνολογία, υγεία και υποδομές.

Όπως κατέστη σαφές από τις δηλώσεις Γεφτουσένκοφ, η ρωσο-βιετναμέζικη συνεργασία δεν αντιμετωπίζεται ως συγκυριακή επιλογή, αλλά ως μακροπρόθεσμο στοίχημα οικονομικής και στρατηγικής σύγκλισης.