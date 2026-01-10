Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και άφησαν χωρίς θέρμανση τις μισές πολυκατοικίες του Κιέβου, οδηγώντας τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο να ζητήσει την «προσωρινή εκκένωση» της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Οι μισές πολυκατοικίες στο Κίεβο – περίπου 6.000 – είναι αυτή την ώρα χωρίς θέρμανση», προειδοποίησε ο Κλίτσκο, καλώντας όσους κατοίκους έχουν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν από την πόλη «προσωρινά».

Σε μια αιχμηρή τοποθέτηση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τις δημοτικές αρχές «να μην αποφεύγουν τα προβλήματα αλλά να τα επιλύουν, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν πόροι για να το κάνουν, όπως στο Κίεβο». Η δήλωσή του θεωρήθηκε έμμεση απάντηση προς τον δήμαρχο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, δεν παρατηρήθηκε μαζική φυγή πολιτών προς τους σταθμούς λεωφορείων ή τρένων.

Ομάδες τεχνικών εργάζονται υπό πολικές θερμοκρασίες, από -7°C έως -12°C, για να αποκαταστήσουν τη θέρμανση σε περίπου 417.000 νοικοκυριά. Όπως ανακοίνωσε ο ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας DTEK, η παροχή είχε διακοπεί μετά τα πλήγματα.

Επίθεση με νέο ρωσικό πύραυλο

Κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της προηγούμενης νύχτας, η Ρωσία χρησιμοποίησε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου τον βαλλιστικό πύραυλο τελευταίας γενιάς Oreshnik, πλήττοντας στόχους στη δυτική Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ζήτησε «ξεκάθαρη αντίδραση» από τη διεθνή κοινότητα μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε εν μέσω κύματος ψύχους και επηρέασε περίπου 40 περιοχές της πρωτεύουσας.

Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε τέσσερις, ενώ οι τραυματίες σε 26.