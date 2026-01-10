Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως στις 12 Ιανουαρίου για να συζητήσει την τελευταία ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην οποία έκανε χρήση του βαλλιστικού πυράυλου Oreshnik μέσου βεληνεκούς.

«Η συνεδρίαση θα ασχοληθεί με τις κατάφωρες παραβιάσεις του Χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία», έγραψε ο Σιμπίχα στην πλατφόρμα X.

Υπενθυμίζεται ότι νέα μαζική επίθεση με 242 drones και 36 πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή εναντίον της Ουκρανίας, βάζοντας στο στόχαστρο πρωτίστως το Λβιβ, στα δυτικά, καθώς και το Κίεβο.

Αυτή τη φορά όμως χρησιμοποίησε στο Λβιβ, 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, και έναν υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ, με τη Μόσχα να κάνει λόγο για αντίποινα για την υποτιθέμενη ουκρανική επίθεση με drones εναντίον κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, στα τέλη Δεκεμβρίου – που ακόμα και η κυβέρνηση Τραμπ είπε πως δεν συνέβη.

«Ο Πούτιν χρησιμοποιεί έναν IRBM (βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς) κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», σχολίασε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα.

«Αυτό είναι αληθινά μια παγκόσμια απειλή. Και απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις». Το Κίεβο μιλά για έγκλημα πολέμου, για «σαφή κλιμάκωση» η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Η Μόσχα είχε εκτοξεύσει για πρώτη φορά έναν Ορέσνικ τον Νοέμβριο του 2024, εναντίον στόχου που είχε περιγράψει ως στρατιωτικό εργοστάσιο στην Ουκρανία.

Αυτή τη φορά, ο υπερηχητικός πύραυλος έπληξε, σύμφωνα με τη Μόσχα, εργοστάσιο drone και ενεργειακές υποδομές. Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι έπληξε μεγάλη υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Χθες το απόγευμα, ρωσικά drones έπληξαν δύο υπό ξένη σημαία εμπορικά πλοία στη νότια περιοχή της Οδησσού, σκοτώνοντας έναν σύρο υπήκοο και τραυματίζοντας άλλον έναν, ανέφεραν ουκρανοί αξιωματούχοι.

Στο μεταξύ, τα μισά διαμερίσματα στο Κίεβο ήταν χωρίς ηλεκτρικό, εξαιτίας της ρωσικής επίθεσης, εν μέσω ψύχους.