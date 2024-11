Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν απέκλεισε ότι οι ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τα κέντρα λήψης αποφάσεων στο Κίεβο θα δεχθούν επίθεση από το νέο πυραυλικό σύστημα Ορέσνικ, όπως μετέφερε το Ρία Νοβόστι σε συνέντευξη τύπου στο Καζακστάν στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης.

«Θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για σημαντικούς στόχους. Δεν αποκλείουμε τη χρήση του Ορέσνικ εναντίον στρατιωτικού προσωπικού, εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βιομηχανίας ή κέντρων λήψης αποφάσεων στο Κίεβο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας στη συνέντευξη Τύπου.

Όπως διευκρίνισε ο επικεφαλής του κράτους, η Ρωσία υποθέτει ότι οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να προσπαθούν να πλήξουν ζωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα.

Παράλληλα, ο Πούτιν δεν αποκάλυψε ποιους συγκεκριμένους στόχους επιλέγουν το υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού. «Στη σοβιετική εποχή υπήρχε ένα αστείο για τις προβλέψεις του καιρού: «Όλα είναι πιθανά σήμερα»», είπε. Οπτική που συμφωνεί με δυτικούς αναλυτές που θεωρούν την εκτόξευση του Ορέσνικ ως χτύπημα τακτικής.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις επιθετικές ενέργειες, αλλά για κάθε στόχο υπάρχει το κατάλληλο μέσο καταστροφής.

«Πώς και πότε, με ποια όπλα, θα εξαρτηθεί από τους στόχους που θα επιλέξει το Γενικό Επιτελείο του Υπουργείου Άμυνας, διότι για κάθε στόχο θα χρησιμοποιηθεί ένα κατάλληλο εργαλείο για αυτούς τους σκοπούς», δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

Εξήγησε ότι δεν έχει νόημα να πλήξει κανείς έναν ασήμαντο στόχο με έναν υπερηχητικό πύραυλο υψηλής ακρίβειας, μπορεί να συγκριθεί με το να πυροβολεί κανείς σπουργίτια με ένα κανόνι.

Στις 19 Νοεμβρίου, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε πλήγμα με έναν νέο μη πυρηνικό υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο υψηλής ακρίβειας «Oreshnik» εναντίον ενός μεγάλου βιομηχανικού συγκροτήματος στο Ντνεπροπετρόφσκ που παράγει πυραυλική τεχνολογία και όπλα.

Αυτό ήταν μια απάντηση στις επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS και Storm Shadow εναντίον εγκαταστάσεων στις περιοχές Κουρσκ και Μπριάνσκ.

