Οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν συνδυασμένο πλήγμα υψηλής ακρίβειας σε στρατηγικούς στόχους στην περιοχή του Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία. Κεντρικό στοιχείο της επιχείρησης ήταν η επιχειρησιακή χρήση του νέου βαλλιστικού πυραυλικού συστήματος μεσαίου βεληνεκούς Ορέσνικ.

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από το πεδίο του Kapustin Yar και κατέληξε σε εγκαταστάσεις κρίσιμης υποδομής, αποδεικνύοντας ότι η υπερηχητική του κεφαλή δεν μπόρεσε να αναχαιτιστεί από τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας δυτικής προέλευσης, υπογραμμίζει το Κρεμλίνο.

Το πλήγμα με Ορέσνικ στην περιοχή του Λβιβ:

Glow at the point of the Oreshnik fall in Lviv. pic.twitter.com/H95JFiDBlF — Malcolm X (@malcolmx653459) January 8, 2026

Οι στόχοι που επλήγησαν περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος και βασικούς ενεργειακούς κόμβους. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές σε αποθήκες φυσικού αερίου και κέντρα logistics, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση και μεταφορά δυτικού οπλισμού που εισέρχεται στη χώρα από τα σύνορα με την Πολωνία.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από θραύσματα του Ορέσνικ που έπληξε στόχο στην περιοχή του Λβιβ. Οι φωτογραφίες:

Η επίθεση αυτή χαρακτηρίζεται από το Κρεμλίνο ως πράξη αντιποίνων για τις πρόσφατες επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος και ως επίδειξη στρατηγικής αποτροπής. Όπως επισημαίνει, η επιτυχής προσβολή όλων των καθορισμένων στόχων υπογραμμίζει την τεχνολογική υπεροχή του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη Δύση για τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Μόσχας.