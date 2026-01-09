Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ εναντίον στόχου στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός μαζικού πλήγματος, στη διάρκεια της νύκτας εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη χώρα.

Το πλήγμα με τον ισχυρότατο πύραυλο έρχεται ως «απάντηση» της Μόσχας στην απόπειρα επίθεσης του Κιέβου στο σπίτι του Πούτιν.

NEW: Video reportedly showing the “Oreshnik” attack on Lviv. pic.twitter.com/FaCzTD461Z — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

Another video reportedly showing the “Oreshnik” strike on Lviv. https://t.co/RToQMuRZHt pic.twitter.com/jLQAqxJh3s — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε δήλωσή του ότι το πλήγμα ήταν απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι η επίθεση της Ρωσίας κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αποτελεί «σοβαρή απειλή για την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο και δοκιμασία για τη διατλαντική κοινότητα».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντρέι Σιμπίχα επιβεβαίωσε ότι εκτοξεύθηκε βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς κατά της περιοχής του Λβιβ.

«Ενημερώνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους ευρωπαίους εταίρους και όλες τις χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς για τις λεπτομέρειες αυτής της επικίνδυνης επίθεσης μέσω διπλωματικών διαύλων», δήλωσε.

«Είναι παράλογο το γεγονός ότι η Ρωσία προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτή την επίθεση με την ψεύτικη «επίθεση στην κατοικία του Πούτιν» που δεν συνέβη ποτέ. Ακόμη μια απόδειξη ότι η Μόσχα δεν χρειάζεται πραγματικούς λόγους για τον τρόμο και τον πόλεμο που προκαλεί».

Ο ίδιος ζήτησε την λήψη πιο αυστηρών μέτρων κατά του ρωσικού στόλου δεξαμενόπλοιων, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «έχουν δίκιο να αναλάβουν δράση σε αυτό το θέμα».

Ο κυβερνήτης της δυτικής ουκρανικής περιφέρειας του Λβιβ είχε δηλώσει νωρίτερα πως ρωσική επίθεση έπληξε υποδομή, για την οποία ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πως ήταν μια μεγάλη υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να το επιβεβαιώσει.

Κατά το Sky News, αφού η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν 19 περιοχές σε όλη τη χώρα, δεν υπάρχει ακόμα πλήρης εικόνα του συνολικού μεγέθους των ζημιών που προκάλεσε η επίθεση. Αξιωματούχοι στο Κίεβο επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν μετά την επίθεση. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς εκτοξεύθηκε στην περιοχή του Λβιβ.

«Πετούσε με ταχύτητα σχεδόν 13.000 χλμ/ώρα»

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως στο πλήγμα χρησιμοποιήθηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος πετούσε με ταχύτητα σχεδόν 13.000 χλμ/ώρα.

Η Μόσχα είχε εκτοξεύσει για πρώτη φορά έναν Ορέσνικ (η ονομασία σημαίνει φουντουκιά στη ρωσική) το Νοέμβριο 2024 εναντίον αυτού για το οποίο είχε δηλώσει ότι ήταν ένα στρατιωτικό εργοστάσιο στην Ουκρανία. Στην περίπτωση αυτή ουκρανικές πηγές είχαν δηλώσει πως ο πύραυλος έφερε κεφαλές χωρίς εκρηκτική γόμωση και προκάλεσε περιορισμένη ζημιά.

Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει πως ο Ορέσνικ, ένας πύραυλος μέσου βεληνεκούς, είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί εξαιτίας ταχυτήτων που είναι πάνω από δεκαπλάσιες της ταχύτητας του ήχου και ότι η καταστροφική ισχύς του είναι συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμα κι όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

Στο μεταξύ, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης στη ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

«Σήμερα στις 6 το πρωί (05:00 ώρα Ελλάδας), 556.000 άνθρωποι σε έξι δήμους είναι χωρίς ηλεκτρικό, σχεδόν ο ίδιος αριθμός δεν έχει θέρμανση», ανακοίνωσε μέσω του Telegram, διευκρινίζοντας ότι 200.000 άνθρωποι δεν έχουν επίσης νερό. Η περιφέρεια βρίσκεται δίπλα στην ουκρανική πόλη του Χαρκόβου.

Στην ουκρανική πλευρά, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας επίθεση με 242 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 36 πυραύλους, μεταξύ των οποίων ένας υπερηχητικός Ορέσνικ, στοχοθετώντας κρίσιμης σημασίας ουκρανικές υποδομές.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 226 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 18 πυραύλους, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας πηγής στο Telegram, 18 πύραυλοι και 16 επιθετικά drones έπληξαν τους στόχους τους σε 19 τοποθεσίες.

Το πυραυλικό σύστημα Ορέσνικ σε φωτογραφία που τραβήχτηκε στη Λευκορωσία πριν από δύο εβδομάδες

Αυτές οι φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν στις 30 Δεκεμβρίου, δείχνουν στρατιωτικούς να συμμετέχουν σε αυτό που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας περιγράφει ως την ανάπτυξη του πυραυλικού συστήματος Ορέσνικ, με δυνατότητα πυρηνικής επίθεσης, σε μια μη προσδιορισμένη τοποθεσία στη Λευκορωσία.