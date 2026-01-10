Η Νεφέλη Μεγκ επέστρεψε με την Youtube ενότητα της “ΜΠΟΥΚΛΑ 99” ανανεωμένη αλλά και πιο ευαίσθητη από ποτέ, αποκαλύπτοντας μια άλλη πτυχή του εαυτού της.

Κάνοντας μια σύντομη εισαγωγή, η Νεφέλη Μεγκ ανέφερε πως “Ήμουν με πάρα πολύ ερωτευμένη με ένα παλικάρι. Νομίζω έλεγα σχεδόν σε κάθε επεισόδιο τι καλό αγόρι που έχω, πόσο ωραία που ήμαστε μαζί και για τη συγκατοίκηση. Ειλικρινά πίστευα ότι θα παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχω νιώσει έτσι για τέτοιον άνθρωπο. Ένιωθα θεά και ‘τι έχω κάνει στη ζωή μου για να αξίζω τέτοιον άνθρωπο’. Η απάντηση είναι τίποτα. Δεν είναι ότι είχα στο μυαλό μου ότι θα παντρευόμουν. Με είχε πιάσει η μάνα του και μου είχε πει πως του είχε δώσει δαχτυλίδι. Είχαν γνωριστεί οι γονείς μας, μέναμε μαζί και ένα εξάμηνο”.

Στη συνέχεια, η γνωστή YouTube εξομολογήθηκε την πιεστική περίοδο που βίωσε πριν μερικούς μήνες αλλά και τις αυτοκτονικές τάσεις που είχε από μικρή, καθώς και τον αυτοτραυματισμό της, αλλά και το γεγονός ότι ο σύντροφός της την προέτρεψε να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού. “Όταν μαλώναμε αυτός φώναζε πάρα πολύ. Εγώ είχα θέση τα όριά μου από την αρχή ότι ‘Αν φωνάζεις, εγώ δεν μπορώ να συζητήσω, γιατί έχω τα δικά μου θέματα με τις φωνές’. Εκείνη τη μέρα φώναξε τόσο πολύ που τρόμαξα για τη σωματική μου ακεραιότητα, ότι θα με χτυπήσει. Του είπα ότι ‘Αυτή τη στιγμή με τρομάζεις. Σταμάτα!’ Μου είχε ζητήσει συγγνώμη και μου είπε να κουβαλήσω εγώ τη σχέση“.

Να πούμε πως για αυτή την μαύρη περίοδο της ζωής της είχε μιλήσει και πριν λίγους μήνες στην εκπομπή Talk 2 Mad, όπου είχε αποκαλύψει μάλιστα πως είχε ξεκινήσει αγωγή, καθώς δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά.

Mετά από μια βαθιά εξομολόγηση στο βίντεο της κατέληξε κλαίγοντας να λέει:

“Δεν άντεχα άλλο να πονάω. Δεν άντεχα άλλο να βλέπω έναν άνθρωπο, που ήθελα να του αφιερώσω όλη μου την ζωή, να μου λέει ότι φταίω που με χωρίζει. Ότι φταίω εγώ που τα έκανα όλα. Ότι είμαι σκουπίδι επειδή αποφάσισα να πω δημόσια ότι με παράτησε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να μιλήσω, δεν ήθελε να του χαλάσω την εικόνα του καλού και να πω την αλήθεια”

“Ήθελε να το βουλώσω και αυτό προσπάθησε να κάνει, γιατί πάτησε πάνω στις ενοχές μου. Ήξερε πόσο ενοχική είμαι, ήξερε πόσο ευαίσθητη είμαι. Εδώ μου είπε “το παίζεις θύμα ρε” όταν ήξερε ότι εγώ θα κάνω κακό στον εαυτό μου επειδή το έλεγε αυτό. Ένας άνθρωπος που με αγάπησε να λέει αυτά τα πράγματα, ξέρετε πόσο βαρύς είναι αυτός ο συναισθηματικός πόνος; Δεν άντεχα άλλο, πέρασα χάλια μήνες και έχασα πάρα πολλά κιλά. Δεν μπορούσα να φάω και ήμουν σκιά του εαυτού μου. Τώρα θεωρώ, αν και πάλι δύσκολα, ότι έχω πάρει λίγο τα πάνω μου και προσπαθώ” είπε στο τέλος.