Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία πραγματοποίησαν το Σάββατο 10 Ιανουαρίου οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, με αφορμή την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Με κεντρικό σύνθημα «Υπερασπιστείτε τη Γη του Μπολίβαρ», οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στο Πάρκο Ελευθερίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Κρατούσαν σημαίες της Βενεζουέλας και της Κούβας, καθώς και πανό με φράσεις όπως «Η Βενεζουέλα θα γίνει το Βιετνάμ των ΗΠΑ» και «Λευτεριά στον Πρόεδρο Μαδούρο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος (ΕΕΚ), ενός εκ των διοργανωτών, η κινητοποίηση είχε στόχο την καταδίκη της «βάρβαρης πολεμικής επέμβασης της 3ης Ιανουαρίου 2026». Όπως αναφέρεται, η επιχείρηση περιλάμβανε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας και επίθεση κομάντος που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 80 ανθρώπων.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα ως «πραξικόπημα» και «κρατική τρομοκρατία» της κυβέρνησης Τραμπ.

Πορεία και συνθήματα έξω από την πρεσβεία

Η πορεία κατέληξε στην αμερικανική πρεσβεία, υπό την επιτήρηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια, κυριάρχησαν αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα, με ομιλητές να καταγγέλλουν την αμερικανική επέμβαση.

Από τα μεγάφωνα ακουγόταν η φράση: «Η αμερικανική πολεμική επέμβαση πραγματοποιήθηκε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας… επίθεση κομάντος που σκότωσαν τουλάχιστον 80 αξιωματικούς… και απήγαγαν βίαια τον Πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο».

Ταυτόχρονα, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στον Πρόεδρο Μαδούρο» και «Κάτω τα χέρια από τη Βενεζουέλα», εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τον λαό της χώρας.

Στο ψήφισμά τους, οι διοργανωτές καλούν σε διεθνή κινητοποίηση απέναντι σε αυτό που περιγράφουν ως προσπάθεια επιβολής του «Δόγματος Μονρόε» και μετατροπής της Λατινικής Αμερικής σε αμερικανική αποικία.