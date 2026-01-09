Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πολιτικών υποδομών, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του, έπειτα από τα μαζικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και άφησαν τις μισές πολυκατοικίες του Κιέβου χωρίς θέρμανση.

«Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα τις στοχευμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά ουκρανικών πολιτικών υποδομών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όπου κι αν συμβαίνουν, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», προστίθεται στο κείμενο του ΟΗΕ.