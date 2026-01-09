Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, με τους πολίτες να βγαίνουν μαζικά στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κατάρρευση της οικονομίας. Οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, ενώ κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικά οχήματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των ταραχών.

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

Στη Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, πολίτης φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, προκαλώντας πανικό. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι διαδηλωτές έχουν καταλάβει τρεις πόλεις, ενώ η πιο αιματηρή νύχτα σημειώθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, με 13 νεκρούς.

Στο Γκοργκάν, πλήθος εισέβαλε στην έδρα του κυβερνήτη και πυρπόλησε το κτίριο, ενώ στο Ισφαχάν διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στις εγκαταστάσεις της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ότι άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τα τέλη Δεκεμβρίου, εκ των οποίων οκτώ είναι ανήλικοι. Εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και τις αρχές, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 21, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Καταστολή και περιορισμός επικοινωνιών

Η κυβέρνηση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επιχειρεί να καταστείλει τις ταραχές που εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Από την ημέρα που έκλεισε το παζάρι της Τεχεράνης και ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, οι αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πυρά για να διαλύσουν το πλήθος.

Ως απάντηση, το καθεστώς φέρεται να έχει διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες, με στόχο να αποτρέψει την επικοινωνία μεταξύ των διαδηλωτών και τον συντονισμό των κινητοποιήσεων.

🚨It’s 8:45 p.m. in Iran. Across Iran, people have risen up, and the country is now in the midst of a national uprising against 47 years of tyranny. Chants: “Long live the King.” “Death to Khamenei.” This is the final battle. Pahlavi will return. Massive turnout in Tehran. pic.twitter.com/xyRPXgMIx2 — Navid Mohebbi نوید محبی (@navidmohebbi) January 8, 2026

Κλήσεις για αυτοσυγκράτηση και διεθνείς αντιδράσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνε έκκληση για «αυτοσυγκράτηση» στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, τονίζοντας ότι «πρέπει να αποφεύγεται κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά». Προέτρεψε επίσης σε «διάλογο και ακρόαση των αιτημάτων του λαού».

Από την πλευρά του, ο γιος του πρώην Σάχη, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε σε νέες κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς είναι «βαθιά τρομοκρατημένο» και επιχειρεί να μπλοκάρει το διαδίκτυο για να περιορίσει τις διαδηλώσεις.

Massive protests in and around Isfahan (3rd largest city in Iran) 👇 Regime forces are fleeing. pic.twitter.com/P9JMemj6Ur — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Απειλές Τραμπ προς την Τεχεράνη

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την ιρανική κυβέρνηση ότι σε περίπτωση που συνεχιστούν οι δολοφονίες διαδηλωτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν «πολύ σκληρά». «Τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε σε συνέντευξή του.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον «παρακολουθεί την κατάσταση πολύ προσεκτικά» και προειδοποίησε πως «αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, θα δεχτούν πολύ σκληρό χτύπημα από τις ΗΠΑ». Έστειλε, παράλληλα, μήνυμα στήριξης προς τους Ιρανούς διαδηλωτές, καλώντας τους να «πιστεύουν σθεναρά στην ελευθερία».