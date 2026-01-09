Η οικογένεια Μπέκαμ φαίνεται να περνά μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των μελών της κατέρρευσαν το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγαλύτερος γιος, Μπρούκλιν, ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων του.

Όπως αποκαλύφθηκε, υπήρξε ανταλλαγή νομικών επιστολών μεταξύ των δύο πλευρών ή, ακριβέστερα, μεταξύ των νομικών ομάδων τους στις εταιρείες Schillings και Harbottle & Lewis. Ο Μπρούκλιν φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία επικοινωνία ή δημόσια αναφορά στο πρόσωπό του από τους γονείς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι δεν υπήρξε επίσημη νομική ενέργεια, η επιστολή θεωρήθηκε ως αίτημα αποστασιοποίησης. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από δημοσιεύματα που, σύμφωνα με τον Μπρούκλιν, παρουσίαζαν τη σύζυγό του, Νικόλα Πελτζ Μπέκαμ, με τρόπο που θεωρήθηκε προσβλητικός.

Η ρήξη και οι αντιδράσεις

Πηγές αναφέρουν ότι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αναγκάστηκε να επικοινωνήσει με τον γιο του μέσω της νομικής του εταιρείας, καθώς αυτός ήταν ο μόνος τρόπος επικοινωνίας. Η ένταση αυτή εξηγεί, όπως φαίνεται, γιατί ο Μπρούκλιν έκανε unfollow τους γονείς και τα αδέλφια του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Η οικογένεια συνήθιζε να σχολιάζει και να κάνει like στις αναρτήσεις του, κυρίως στις μαγειρικές του δημιουργίες, γεγονός που θεωρήθηκε αντίθετο με την επιθυμία του να κρατήσει αποστάσεις. Παράλληλα, φίλοι των δύο πλευρών ελπίζουν ακόμη σε συμφιλίωση, αποφεύγοντας δημόσιες δηλώσεις.

Από το νυφικό μέχρι τις αναρτήσεις

Η ένταση φαίνεται να έχει τις ρίζες της στον γάμο του Μπρούκλιν και της Νικόλα το 2022. Η Νικόλα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της όταν η Βικτόρια Μπέκαμ δεν σχεδίασε τελικά το νυφικό της, παρά την αρχική υπόσχεση. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο τραγουδιστής Μαρκ Άντονι επαίνεσε δημόσια τη Βικτόρια ως την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα, φέρεται να προκάλεσε αμηχανία.

Παρότι οι δύο πλευρές προσπάθησαν να γεφυρώσουν τις διαφορές, το νεαρό ζευγάρι απουσίαζε από τα πάρτι για τα 50α γενέθλια του Ντέιβιντ. Επιπλέον, ο Μπρούκλιν δεν συνεχάρη τον πατέρα του όταν αυτός τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη της συνεχιζόμενης ψυχρότητας.

Αναζητώντας συμφιλίωση

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται επιθυμία και από τις δύο πλευρές να αμβλυνθούν οι εντάσεις. Ο Μπρούκλιν φέρεται να θεωρεί απαραίτητη μια ειλικρινή συγγνώμη ως βάση για την αποκατάσταση των σχέσεων, ενώ οι Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ εμφανίζονται διατεθειμένοι να αφήσουν πίσω τους τις διαφωνίες και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση με τον γιο τους.

Οι πρόσφατες αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ερμηνεύονται ως μια διακριτική προσπάθεια επαναπροσέγγισης.

Πηγή: DailyMail