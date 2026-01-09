Φτωχότερος έχει μείνει ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Χρήστου Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο Χρήστος Πολίτης, γνωστότερος για τον αξέχαστο ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, όπου ζούσε απομονωμένος τα τελευταία χρόνια.

Πλήθος καλλιτεχνών έχει σπεύσει στα social media και έχει κάνει δηλώσεις για την τεράστια απώλεια μετά τον θάνατό του.

Μάλιστα και η Finos Film με ένα συγκινητικό «ποτ πουρί» από τις επιτυχίες του ανά τα χρόνια, αποχαιρέτησε τον κορυφαίο Χρήστο Πολίτη με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.