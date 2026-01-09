Στην Ασφάλεια Πατρών παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης ένας 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου 30χρονου άνδρα έπειτα από ξυλοδαρμό, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Την ίδια ημέρα παρουσιάστηκε στις αρχές και ένας 31χρονος, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στο ίδιο περιστατικό.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις. Στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Παράλληλα, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών ακόμη ατόμων που αναζητούνται για την ίδια υπόθεση.