Προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του ένας 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται, μαζί με άλλους οκτώ, για την υπόθεση του θανάτου ενός 30χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Παράλληλα, προσωρινά ελεύθεροι αλλά με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, επίσης με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, τρεις ακόμη άνδρες ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, όπου η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του 30χρονου θύματος, ζητώντας δικαίωση.

Στο μεταξύ, παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια Πατρών ακόμη ένας άνδρας που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων τεσσάρων ανδρών που εξακολουθούν να αναζητούνται.