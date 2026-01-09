Η Ευρώπη συνεχίζει να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην πιο δημοφιλή κατηγορία! Τα SUV κυριαρχούν για ακόμη μια χρονιά στον πίνακα των πωλήσεων, όπου το μερίδιο τους αγγίζει– σε όλες τις υποκατηγορίες του, κόμπακτ, μεσαία και μεγάλα SUV – το 60%. Κοινώς, οι Ευρωπαίοι αγοραστές καινούργιων αυτοκινήτων αγοράζουν με …τυφλά τα μάτια SUV.

Στην πρώτη δεκάδα η VW έχει τη μερίδα του λέοντος. Ειδικότερα, το πιο καλοπουλημένο SUV στην Ευρώπη είναι το νέο VW T-Roc, όπου την επιτυχία του την οφείλει κυρίως στην ανταγωνιστική τιμή του αλλά και την ευρεία γκάμα σε εκδόσεις και κινητήρες! Στη δεύτερη θέση βρίσκεται άλλο ένα νέο VW το πληθωρικό Tiguan, ενώ την τριάδα συμπληρώνει το Toyota Yaris Cross που κάνει θραύση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν τα Peugeot 2008, το Dacia Duster, το Citroen C3, το Ford Puma, το Kia Sportage, το Hyundai Tucson και το Nissan Qashqai.Η κυριαρχία των SUV οφείλετε πρωτίστως στην ευρεία γκάμα των εκδόσεων τους – πλέον δεν αποτελούν απαγορευμένο καρπό εδώ και πολλά χρόνια – στην διεύρυνση των μοντέλων σε πιο προσιτές εκδοχές με την παρουσία των μικρών SUV ( στα οποία και οφείλετε η εκτόξευση των πωλήσεων τους) αλλά και την ενίσχυση των εξηλεκτρισμένων εκδόσεων, με υβριδικές εκδόσεις αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδοχές! Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα τα SUV στη μικρή κατηγορία κυμαίνονται στην περιοχή των 22 -25 χιλιάδες ευρώ ενώ οι περισσότερες φίρμες τα προσφέρουν με ιδιαίτερα πλούσιο τεχνολογικό υπόβαθρο.Να σημειωθεί ότι 2020 το μερίδιο των SUV στην Ευρώπη δεν ξεπερνούσε το 40% και πλέον μέσα σε πέντε χρόνια εκτοξεύθηκε στο 60%. Στον αντίποδα, τα χάτσμπακ μοντέλα συρρικνώνονται συνεχώς, με το μερίδιο τους να έχει περιοριστεί στο 23% (όταν το 2020 άγγιζε το αξιοζήλευτο 35%).

Mέσα στο 2026 τα SUV αναμένεται σύμφωνα με αναλυτές να μεγαλώσουν περαιτέρω το μερίδιο τους. Η αιτία είναι ο εμπλουτισμός της κατηγορίας με νέα μοντέλα που θα ενισχύσουν την μικρή κατηγορία με οικονομικά – κυρίως με εξηλεκτρισμένα – μοτέρ αλλά και τη νέα γενιά SUV πόλης.