Η Audi Revolut F1 Team ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up (πρώτη εκκίνηση της μονάδας ισχύος εντός του chassis) του μονοθεσίου της για τη σεζόν 2026, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 της FIA.

Το γεγονός πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Hinwil και αποτέλεσε την πρώτη φορά που η Audi Power Unit λειτούργησε πλήρως ενσωματωμένη στο chassis, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του project από τη φάση του σχεδιασμού στη δυναμική πραγματικότητα.

Ο Gernot Döllner, Διευθύνων Σύμβουλος της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG, δήλωσε: «Για την Audi, η είσοδος στη Formula 1 αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρύτερης ανανέωσης της μάρκας. Το συγκεκριμένο ορόσημο εκφράζει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία “Vorsprung durch Technik” και αποτελεί αποτέλεσμα άψογης ομαδικής συνεργασίας και αδιάκοπης επιδίωξης της κορυφής. Το project λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής για τον οργανισμό, καλλιεργώντας υπερηφάνεια, ενθουσιασμό και ενισχύοντας την ταυτότητα της μάρκας. Με το fire-up, η σκληρή δουλειά των ομάδων σε Hinwil, Neuburg και Bicester αποκτά πλέον πραγματική υπόσταση, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην αγωνιστική ιστορία της Audi.»

Σήμερα, το πρώτο μονοθέσιο της Audi αναμένεται να πατήσει για πρώτη φορά πίστα στη Βαρκελώνη. Το Audi R26 θα πραγματοποιήσει ημέρα γυρισμάτων (filming day) στην ισπανική πίστα, με τους Nico Hülkenberg και Gabriel Bortoleto να βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.