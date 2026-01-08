Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Είτε πρόκειται για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους θα πρέπει να προσπαθείτε να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται στο ταξίδι που θα σας παρουσιαστεί τις ημέρες αυτές. Εάν επιλέξετε το αυτοκίνητό σας για να μετακινηθείτε, φροντίστε να είστε συγκεντρωμένοι γιατί ενδέχεται να χαθείτε στη διαδρομή. Πάρτε μαζί σας, αν είναι […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα μπορεί να έχετε καλές ιδέες και να εμπνευστείτε από μικροπράγματα γύρω σας ώστε να είστε πολύ αποτελεσματικοί. Θα είναι όμως κακή ιδέα το να προσπαθήσετε να ενσωματώσετε αυτά τα νέα στοιχεία απότομα στην καθημερινότητά σας, γιατί δεν θα βρουν την καλή εφαρμογή που προσδοκάτε. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Η επιμονή σας και η συγκροτημένη στάση σας θα είναι τα συστατικά της σημερινής σας επιτυχίας. Διοχετεύστε την ενέργειά σας σε εποικοδομητικές δραστηριότητες και μην προσπαθείτε να συνεχίσετε ένα καβγά που από χθες μοιάζει χαμένος. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Η μέρα σας προσφέρει τις κατάλληλες περιστάσεις ώστε […]