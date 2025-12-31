Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Ο νέος χρόνος φέρνει νέες ευκαιρίες, προκλήσεις και αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής. Από τις σχέσεις και την καριέρα έως την προσωπική ανάπτυξη και την υγεία, τα άστρα μας καθοδηγούν με τις ενέργειές τους. Ας δούμε τι επιφυλάσσει ο 2026 για κάθε ζώδιο. Κριός Το 2026 σας καλεί να αναλάβετε πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στην […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Είτε πρόκειται για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους θα πρέπει να προσπαθείτε να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται στο ταξίδι που θα σας παρουσιαστεί τις ημέρες αυτές. Εάν επιλέξετε το αυτοκίνητό σας για να μετακινηθείτε, φροντίστε να είστε συγκεντρωμένοι γιατί ενδέχεται να χαθείτε στη διαδρομή. Πάρτε μαζί σας, αν είναι […]
Το 2026 φέρνει μεγάλες πλανητικές αλλαγές που επηρεάζουν βαθιά τα ζώδια, τονίζοντας αυτογνωσία, σχέσεις και πρακτική ανάπτυξη
