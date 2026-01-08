Η FIFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Πανσερραϊκό για τρεις μεταγραφικές περιόδους, όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της και ενημερώθηκε η ομάδα από την ΕΠΟ.

Η ομάδα των Σερρών προγραμματίζει αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό της κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με αποχωρήσεις και ενίσχυση του ρόστερ, ωστόσο η ποινή της FIFA καθιστά τον σχεδιασμό δύσκολο έως ότου επιλυθεί η υπόθεση.

Η τιμωρία αφορά οικονομική εκκρεμότητα προς τον Μοχάμεντ Φαρές, ο οποίος αγωνιζόταν στον Πανσερραϊκό ως δανεικός από τη Λάτσιο. Ο ποδοσφαιριστής προσέφυγε στη FIFA ζητώντας την πλήρη καταβολή των οφειλόμενων, χωρίς διάθεση συμβιβασμού.

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός είναι πλήρως ενήμερη για την υπόθεση και εργάζεται για την επίλυσή της, με στόχο την άρση του ban και την ολοκλήρωση του μεταγραφικού σχεδιασμού, ώστε η ομάδα να μπορέσει να ενισχυθεί και να συνεχίσει κανονικά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.