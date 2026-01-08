Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε συνέντευξή του στο novasports για τον αγώνα στο Περιστέρι, αναφέρθηκε παράλληλα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στις δηλώσεις των παικτών του για τον ίδιο, αλλά και στη φιλοσοφία του Άλβαρο Ρούμπιο.

Αναφορικά με τη σημασία της αναμέτρησης απέναντι στον Ατρόμητο, μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε:

«Είναι όλα σημαντικά παιχνίδια και σε όλα έχουμε τον στόχο να κερδίσουμε. Τον ίδιο έχουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε λοιπόν έτσι στο Περιστέρι. Γνωρίζετε πως απέναντί μας έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος επίσης έχει τον ίδιο στόχο. Παίξαμε απέναντί τους πρόσφατα σχετικά, τον Νοέμβριο. Κερδίσαμε, αλλά παίξαμε στην έδρα μας. Τώρα θα παίξουμε εκτός. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι».

Ο Μεντιλίμπαρ ρωτήθηκε και για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αγωνίζεται με το Μαρόκο σε κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στο Καμερούν. Ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε με ειλικρίνεια:

«Aν μιλούσα με τον Ελ Κααμπί στο τηλέφωνο ειλικρινά θα του ευχόμουν καλή επιτυχία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έρθει να είναι χαρούμενος και με ανεβασμένο το ηθικό. Σίγουρα αν έχανε το σημερινό παιχνίδι και έπρεπε να αποχωρήσει για να γυρίσει, θα ήταν πιο σύντομα κοντά μας, αλλά θα έρχονταν στεναχωρημένος, θα έρχονταν με πεσμένο το ηθικό του, ενώ το ιδανικό θα είναι να φτάσει μέχρι το τελικό, γιατί είναι στη χώρα του, σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση, που θα λέγαμε πως έχει την υποχρέωση να την κερδίσει, επομένως θέλουμε να φτάσει μέχρι το τελικό».

Σε ερώτηση για το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με την ανανέωση της συνεργασίας του, όπου οι παίκτες τον χαρακτήριζαν «πατέρα» και «φίλο», ο Μεντιλίμπαρ εξήγησε τι σημαίνει για εκείνον αυτή η σχέση με τους ποδοσφαιριστές του.

«Έχω πολλά “παιδιά”! Στην πραγματικότητα έχω τρία, αλλά τελικά είναι περισσότερα. Φαίνεται πως έχω πάρα πολλά παιδιά, πολλοί με βλέπουν έτσι και με αντιμετωπίζουν ανάλογα. Θέλω να βλέπω όλους τους παίκτες του χαρούμενους. Θέλω να έρχονται όλοι στην προπόνηση με κέφι και με όρεξη για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως οποιοσδήποτε πάει στη δουλειά του, αν είναι μαλωμένος με τον προϊστάμενο του ή δεν έχει όρεξη, τότε δεν θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Το ξέρω αυτό και γνωρίζω πως το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά εδώ στην ομάδα. Παρά ότι είμαστε πάρα πολλοί και παίζουν μόνο έντεκα, είμαστε περισσότεροι από είκοσι παίκτες και παίζουν μόνο έντεκα, οπότε σίγουρα θα δυσαρεστήσω κάποιους. Θέλω καθημερινά να τους βλέπω όλους χαρούμενους. Αυτό προσπαθώ να κάνω και αυτό το κλίμα υπάρχει».

Η συνεργασία με τον Άλβαρο Ρούμπιο

Ο Ισπανός τεχνικός σχολίασε και τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Β, Άλβαρο Ρούμπιο, με τον οποίο έχει μακρά γνωριμία από το ισπανικό πρωτάθλημα.

«Γνωρίζω τον Άλβαρο Ρούμπιο πολύ καλά γιατί τον είχα σαν παίκτη στις ομάδες μου για πολλά χρόνια. Τον ξέρω πολύ καλά σαν άνθρωπο. Σαν προπονητή δεν μπορώ να πω πως τον γνωρίζω και τόσο. Όμως αυτό που έχω να πω είναι πως στην πραγματικότητα θα έχουμε κοινούς παίκτες στις ομάδες. Υπάρχουν στις ομάδες παίκτες που θα παίζουν ή που θα έρθουν στην πρώτη ομάδα ή που θα αλλάζουν ομάδες και θα τους έχουμε και οι δύο στη διάθεση μας. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεργαζόμαστε. Ήταν ένας πανέξυπνος παίκτης που κάθε λεπτό μέσα στο γήπεδο, ήξερε τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο για έναν προπονητή. Ελπίζω ότι θα βοηθήσει πολύ και θα πάνε όλα καλά!».