Τουλάχιστον 36 νεκροί έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δέκα ημέρες στο Ιράν εξαιτίας των διαδηλώσεων που μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Η HRANA, που εδρεύει στο εξωτερικό, ανακοίνωσε ότι από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς, οι 34 ήταν διαδηλωτές, ενώ δύο ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημο απολογισμό θυμάτων. Ωστόσο, έχουν αναφέρει ότι τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν. Το BBC Persian έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους και τις ταυτότητες 20 ατόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της HRANA, περισσότεροι από 60 διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί, ενώ 2.076 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των ταραχών. Οι κινητοποιήσεις, που πυροδοτήθηκαν από την οικονομική κρίση, έχουν εξαπλωθεί σε 27 από τις 31 επαρχίες του Ιράν.

Παράλληλα νοσοκομείο της Τεχεράνης έγινε από ατύχημα στόχος δακρυγόνων χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο» Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρακτορείο, αφού πλάνα από τη ρίψη δακρυγόνων διαδόθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.

