Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «δεν θα επιτρέψει» στο Ιράν να αναβιώσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα, μιλώντας στην Κνεσέτ, λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκαταστήσει τη βιομηχανία βαλλιστικών πυραύλων», τόνισε ο Νετανιάχου, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από την επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εάν δεχτούμε επίθεση, οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές», πρόσθεσε.

Το Ιράν και το Ισραήλ, εχθροί από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, συγκρούστηκαν τον Ιούνιο σε πόλεμο διάρκειας δώδεκα ημερών. Η σύγκρουση ξεκίνησε με επίθεση του Ισραήλ πρωτοφανούς εύρους σε στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους, καθώς και σε κατοικημένες περιοχές εντός του Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν τους τελευταίους μήνες ανησυχία για το ενδεχόμενο το Ιράν να επιχειρήσει την ανασυγκρότηση του βαλλιστικού του προγράμματος, το οποίο αποδυναμώθηκε μετά τον πόλεμο.

«Η κοινή μας θέση (σ.σ. με τις ΗΠΑ) για το Ιράν παραμένει αμετάβλητη: μηδέν ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου, απόσυρση (…) κάθε γραμμαρίου εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός του Ιράν και αυστηρή, συνεχής παρακολούθηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων», επανέλαβε ο Νετανιάχου στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Αναφορά στις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε επίσης λόγο για τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν. «Η λαϊκή εξέγερση, όχι μόνο στην Τεχεράνη αλλά και αλλού, μόλις ξεκίνησε και ήδη παίρνει διαστάσεις», υποστήριξε.

«Εμείς, στο Ισραήλ, στεκόμαστε στο πλευρό του ιρανικού λαού, στηρίζουμε τις προσδοκίες του για ελευθερία και δικαιοσύνη. Είναι πολύ πιθανόν να βρισκόμαστε απέναντι σε μια στιγμή αποφασιστικής σημασίας, όπου ο ιρανικός λαός θα πάρει τη μοίρα του στα χέρια του», πρόσθεσε.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Το πρωί, η Τεχεράνη αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Νετανιάχου. «Το σιωνιστικό καθεστώς είναι αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί και τη μικρότερη ευκαιρία για να σπείρει τη διχόνοια και να υπονομεύσει την εθνική ενότητά μας και πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.