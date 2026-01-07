Καύσωνας άνευ προηγουμένου πλήττει το νότιο τμήμα της Αυστραλίας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές πόλεις. Οι αρχές εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών, ενώ η ζήτηση ρεύματος έχει προκαλέσει υπερφόρτωση στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι ακραίες αυτές συνθήκες θεωρούνται οι χειρότερες από το 2019-2020, όταν οι πυρκαγιές του λεγόμενου Μαύρου Καλοκαιριού κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις στη νοτιοανατολική Αυστραλία και στοίχισαν τη ζωή σε 33 ανθρώπους.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη στις πολιτείες Νέα Νότια Ουαλία, Βικτόρια, Νότια Αυστραλία και Τασμανία, ενώ προειδοποίησε και για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών στη Βικτόρια και τη Νότια Αυστραλία.

«Αυτοί οι αυξημένοι κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιάς προκαλούνται από μια πολύ θερμή αέρια μάζα, η οποία εκτείνεται από τη Δυτική Αυστραλία με μέγιστες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 45 βαθμούς Κελσίου», δήλωσε η κορυφαία μετεωρολόγος Σάρα Σκάλι.

Ακραίες θερμοκρασίες και προειδοποιήσεις στη Βικτόρια

Στη Βικτόρια, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 44 βαθμούς Κελσίου και τους 41 στη Μελβούρνη, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να φροντίζουν για επαρκή ενυδάτωση.

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πολιτείας, Τιμ Γουΐμπους, ανέφερε ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με πολλές εστίες πυρκαγιάς και προειδοποίησε πως οι συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν έως την Παρασκευή.

«Έχουμε ήδη εκδώσει σύσταση σε όλη την πολιτεία για ακραίο καύσωνα και τώρα παρακολουθούμε την έναρξη αυτών των συνθηκών ανά την πολιτεία», σημείωσε ο ίδιος.

Επιπτώσεις σε πόλεις και υποδομές

Οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 31 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ, τους 32 στο Περθ και τους 43 στην Αδελαΐδα, ενώ περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι της τελευταίας έμειναν χωρίς ρεύμα.

Δημόσιοι χώροι, όπως βιβλιοθήκες, παρέτειναν το ωράριό τους για να προσφέρουν καταφύγιο δροσιάς στους πολίτες, ενώ το Πάρκο για Σαφάρι Μονάρτο αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.