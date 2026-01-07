Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα διεξαχθεί τελικά το παιχνίδι πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανσερραϊκό (11/01, 21:00), εξαιτίας των εργασιών πλήρους αντικατάστασης του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Λεωφόρου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη (08/01).

Ο νέος χλοοτάπητας προέρχεται από την Ολλανδία και κατασκευάζεται από έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους οίκους παραγωγής φυσικού χλοοτάπητα παγκοσμίως. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή μέθοδο για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων τελικών Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον αγωνιστικό χώρο να χρησιμοποιείται με ασφάλεια λίγα 24ωρα μετά την τοποθέτηση του χλοοτάπητα.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται προβλέπει υπερμεγέθη ρολά αμμώδους χλοοτάπητα, διαστάσεων περίπου 2,40 μέτρων πλάτους και 15 μέτρων μήκους, με βάρος που ξεπερνά τους 2,5 τόνους ανά ρολό, όταν στην Ελλάδα τα συνήθη μεγέθη δεν υπερβαίνουν τα 1,20 x 8 μέτρα. Η συγκεκριμένη μέθοδος μειώνει τις «ραφές» στον αγωνιστικό χώρο κατά περίπου 70%, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ομοιομορφίας, της αντοχής και της αγωνιστικής επάρκειας.

Το έργο θα είχε παραδοθεί ήδη εάν δεν είχαν προκύψει καθυστερήσεις στην έλευση των φορτηγών που μετέφεραν τα ρολά, λόγω κακοκαιρίας στην Ιταλία αλλά και των μπλόκων των αγροτών στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό ο Παναθηναϊκός λύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα ολισθηρότητας που είχαν εμφανιστεί στα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων.