Ένα ακόμη όνομα από την αγορά της Αργεντινής προστίθεται στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό οι «πράσινοι» εξετάζουν την περίπτωση του Αγκουστίν Μεντίνα της Λανούς.

Ο 19χρονος αμυντικός χαφ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του συλλόγου του και δεν περνά απαρατήρητος από ευρωπαϊκές ομάδες. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη σημαντικό αριθμό συμμετοχών με την πρώτη ομάδα της Λανούς, καταγράφοντας 43 εμφανίσεις, με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Μεντίνα, ύψους 1,75 μ., είναι γέννημα-θρέμμα της Λανούς, καθώς προέρχεται από τις ακαδημίες της, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2028. Η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του, στο πλαίσιο της αναζήτησης νεαρών και εξελίξιμων λύσεων για τη μεσαία γραμμή.