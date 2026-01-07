Οριστικά προς Παναθηναϊκό φαίνεται να γέρνει η ζυγαριά για τον Σαντίνο Αντίνο, με τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή να κάνουν λόγο για «τελειωμένη» υπόθεση σε ό,τι αφορά τη Ρίβερ Πλέιτ.

Όπως μεταφέρουν ΜΜΕ από τη Λατινική Αμερική, ο 20χρονος άσος της Γοδόι Κρουζ πήρε την τελική του απόφαση μετά από περίπου έναν μήνα διαπραγματεύσεων και επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, απορρίπτοντας τη προοπτική να φορέσει τη φανέλα της Ρίβερ. Παρότι η διοίκηση της Γοδόι Κρουζ φέρεται να προτιμούσε πώληση στον ιστορικό σύλλογο του Μπουένος Άιρες, η επιθυμία του ίδιου του παίκτη αποδείχθηκε καθοριστική.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του δημοσιογράφου Πάμπλο Καλβάρι, που καλύπτει το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ, ο οποίος έκανε λόγο για «παταγώδη αποτυχία» της διαπραγμάτευσης από πλευράς Ρίβερ:

«Μετά από έναν μήνα συζητήσεων, ο Σαντίνο Αντίνο προτίμησε να πάει να αγωνιστεί στην Ελλάδα, αντί να φορέσει τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ. Η πρώτη διαπραγμάτευση κατέληξε σε πλήρες ναυάγιο για τον πρόεδρο της Ρίβερ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αυτά τα δεδομένα, στον Παναθηναϊκό επικρατεί αισιοδοξία πως το deal βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με τον Αντίνο να εμφανίζεται αποφασισμένος να κάνει το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη μέσω του «τριφυλλιού».