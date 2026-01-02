Στα 17,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Η απόφαση επικυρώθηκε και τυπικά με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, οι παλαιοί μέτοχοι διατηρούν δικαίωμα προτίμησης έως τις 16 Ιανουαρίου 2026. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, θα μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι επενδυτές.

Η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που είχε προκηρυχθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2024, ανερχόταν σε 26.259.999,90 ευρώ και καλύφθηκε πλήρως. Η επίσημη πιστοποίησή της από το Γ.Ε.ΜΗ. αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Το νέο ποσό των 17,5 εκατ. ευρώ θα ενισχύσει τη ρευστότητα της «πράσινης» ΠΑΕ για το 2026, καλύπτοντας ανάγκες όπως συμβόλαια παικτών και προπονητών, μεταγραφές, φορολογικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα.

Οι όροι της αύξησης

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με αριθμό Μ.Α.Ε. 99126/06/Β/86/80 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000330401000, ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου 2025 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 17.500.000,20 ευρώ. Η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών ή με συμψηφισμό χρεών προς την εταιρεία, μέσω έκδοσης 58.333.334 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Η διάθεση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί στην ονομαστική τους αξία, δηλαδή στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με τον Ν. 2725/99, ποσοστό 10% των νέων μετοχών θα περιέλθει στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο, ενώ το υπόλοιπο 90% θα διατεθεί με τελική τιμή 0,34 ευρώ ανά μετοχή, τιμή που περιλαμβάνει και την αξία των μετοχών του σωματείου.

Διαδικασία συμμετοχής

Το δικαίωμα προτίμησης μπορούν να ασκήσουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων κατά την ημερομηνία της συνέλευσης, εφόσον καταθέσουν τουλάχιστον 100.200 ευρώ στον λογαριασμό Νο 5041-006257-514 της Τράπεζας Πειραιώς, που αντιστοιχεί σε 334.000 μετοχές.

Οι μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις μετοχές τους και την αστυνομική τους ταυτότητα στην Τράπεζα Πειραιώς, καταθέτοντας το αντίτιμο των μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Θα παραλαμβάνουν σχετική απόδειξη από την τράπεζα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει το υπόλοιπο ποσό είτε σε υφιστάμενους μετόχους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον καθυστερημένα είτε σε τρίτους επενδυτές. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, με την προσκόμιση της ταυτότητας και της τραπεζικής απόδειξης. Εναλλακτικά, μπορούν να τις παραλάβουν μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.