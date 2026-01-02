Μεταβολή φαίνεται να υπάρχει στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού αναφορικά με τον Παύλο Παντελίδη.

Παρότι η αρχική συμφωνία με την Κηφισιά προέβλεπε την ένταξή του στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι, όλα δείχνουν πως οι «πράσινοι» θα τον αποκτήσουν άμεσα. Όταν ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα των βορείων προαστίων για τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη, το πλάνο ήταν ξεκάθαρο: ο Τετέι να ενσωματωθεί τον Ιανουάριο και ο Παντελίδης μετά το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις διαφοροποιούν τα δεδομένα.

Με την υπόθεση της παραχώρησης του Τετέ στη Γκρέμιο να μπαίνει σε τελική ευθεία, στο «πράσινο» στρατόπεδο θεωρούν πως η άμεση άφιξη του 23χρονου Παντελίδη θα μπορούσε να καλύψει μέρος του κενού και να προσφέρει στον Ράφα Μπενίτεθ μία ακόμη αξιόπιστη επιλογή για το δεύτερο μισό της χρονιάς.

Οι συζητήσεις αναμένεται να «τρέξουν» άμεσα, με τον Παναθηναϊκό να είναι διατεθειμένος να καταβάλει επιπλέον οικονομικό αντάλλαγμα ή να συμπεριλάβει έμψυχο αντάλλαγμα στη συμφωνία, εφόσον υπάρξει κοινό σημείο επαφής με την Κηφισιά.