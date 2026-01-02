Ο Παναθηναϊκός κατέληξε στον εκλεκτό του για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια, με τον Λούκας Τσάβες να παραμένει στα ελληνικά γήπεδα.

Οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον δανεισμό του Αργεντινού τερματοφύλακα έως το τέλος της σεζόν, ενώ στο deal έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 30χρονος γκολκίπερ είναι γνώριμο πρόσωπο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς την τελευταία διετία φόρεσε τη φανέλα του Παναιτωλικού, πραγματοποιώντας σταθερές εμφανίσεις. Η εικόνα του στη Super League και η εμπειρία του από το πρωτάθλημα μέτρησαν σημαντικά στην τελική επιλογή του Παναθηναϊκού.

Το «τριφύλλι» κινήθηκε για μία λύση που μπορεί να προσφέρει άμεσα ασφάλεια στη θέση, αλλά και προοπτική μονιμότερης παρουσίας, εφόσον ενεργοποιηθεί η οψιόν.