Σε μια παράσταση για έναν ρόλο, η Μπαρτσελόνα δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας με 5-0 και εξασφαλίζοντας θέση στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας. Ο μεγάλος τελικός θα παιχτεί με αντίπαλο τη νικήτρια του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ατλέτικο Μαδρίτης, την Πέμπτη 8/1 στις 21:00.

Από τα πρώτα λεπτά, η ομάδα του Χάνσι Φλικ μπήκε δυνατά, κυριάρχησε σε κατοχή (82%-18% στο πρώτο ημίχρονο) και δημιούργησε συνεχώς ευκαιρίες. Το σκορ άνοιξε στο 22ο λεπτό με τον Φεράν Τόρες, ο οποίος δέχτηκε πάσα από τον Φερμίν Λόπες και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0.

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε ασταμάτητη και στο διάστημα 30’-38’ σημείωσε τρία γκολ σε οκτώ λεπτά: ο Φερμίν Λόπες σκόραρε μετά από γύρισμα του Ραφίνια, ακολούθησε ο Ρούνι Μπαρτζί με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και ο Ραφίνια ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με το 4-0.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό. Η Μπαρτσελόνα βρήκε και πέμπτο γκολ στο 52’, με τον Ραφίνια να σκοράρει μετά από γύρισμα του Μπαρτζί, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0. Παρά τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια, το σκορ παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.