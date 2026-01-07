Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητοποίηση 45 δισ. ευρώ προς τον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η πρόταση αυτή, όπως τονίζει, ενισχύει τη φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη και συμβάλλει στη στήριξη των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η χώρα συνεχίζει να προωθεί μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034, υπογραμμίζοντας τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την εθνική προτεραιότητα.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του.