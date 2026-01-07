Ο Νικόλας Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι παραμένει ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή. Ο κ. Φαραντούρης ανέφερε ότι είχε επικοινωνία εχθές το βράδυ με τον κ. Σωκράτη Φάμελλο, στον οποίο επανέλαβε πως εξακολουθεί να ανήκει στην ευρωομάδα του κόμματος. «Μιλήσαμε με τον κ. Φάμελλο και του επανέλαβα ότι παραμένω ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε.

«Με πήρε χθες το βράδυ και μιλήσαμε και του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. “Αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλον δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή, θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σήμερα το πρωί μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε ακριβώς τα ίδια: «Αν υπάρχει κάτι θα το ακούσετε από μένα. Υπενθυμίζω σε φίλους και συνοδοιπόρους ότι άλλοι έσπευσαν να δηλώσουν συμμετοχή σε μελλοντικά κόμματα πριν ακόμα τους ζητηθεί».

Απάντηση στις δηλώσεις Πολάκη

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ. Παύλου Πολάκη, ο ευρωβουλευτής τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ότι δεν επιθυμεί να σχολιάζει δηλώσεις τρίτων ή συναδέλφων, ούτε να συμβάλλει στην εσωστρέφεια του κόμματος. Εξήγησε ότι ρωτήθηκε για την κ. Μαρία Καρυστιανού μετά από μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86 του Συντάγματος, στην οποία συμμετείχαν συνταγματολόγοι και ευρωβουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα.

«Δεν επιθυμώ να σχολιάζω δηλώσεις τρίτων ούτε συναδέλφων ούτε να ρίχνω νερό στον μύλο της εσωστρέφειας. Ερωτήθηκα από εσάς πρώτα, για την κ. Καρυστιανού μετά από μια σημαντική θεσμική εκδήλωση που διοργανώσαμε με τη συμμετοχή κορυφαίων συνταγματολόγων και ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα για το άρθρο 86 του συντάγματος με προφανείς πολιτικές προεκτάσεις. Δεν ήταν κομματική αλλά ήταν προφανώς πολιτική, για τη διαφθορά στη χώρα μας, για το κατά πόσο επιτρέπονται μαύρες τρύπες που καταπίνουν θεμελιώδη δικαιώματα στην αρχή της ισονομίας και του κράτους δικαίου και είπα ότι βεβαίως ενώνω κι εγώ τη φωνή μου υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της ισονομίας και υπέρ της Δικαιοσύνης με την κ. Καρυστιανού και με τα εκατομμύρια πολιτών που έχουν κατέβει όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους ζητώντας το αυτονόητο για μια ευνομούμενη πολιτεία, ευρωπαϊκή».

Για το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Σχετικά με τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από την κ. Καρυστιανού, ο κ. Φαραντούρης σχολίασε: «Επαναλαμβάνω ότι είναι καλοδεχούμενη η μετεξέλιξη -ακόμα και θεσμική- ενός κινήματος πολιτών- επίσης είναι καλοδεχούμενη και η ίδια η κάθοδος ενός προσώπου, μιας ανώνυμης γυναίκας μέχρι προτινός, χωρίς κομματικές περγαμηνές, χωρίς κομματική ζύμωση, που μία τραγική συγκυρία της μοίρας την έφερε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για Δικαιοσύνη να κατέλθει στον πολιτικό στίβο, γιατί κι αυτό ακόμα βλέπω ότι δαιμονοποιείται από διάφορους κύκλους. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία και μένω σε αυτό που είπα ότι εάν αποφασίσω κάτι άλλο από αυτό που κάνω τώρα, θα βγω μπροστά και θα το πω ευθέως και αρμοδίως».

Μήνυμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ

Κλείνοντας, ο κ. Φαραντούρης σημείωσε: «Θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και πού θέλει να βρίσκεται. Σας θυμίζω ότι η θητεία μου είναι μέχρι το 2029 και παραμένω προσηλωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου.

«Αν αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή», κατέληξε ο ευρωβουλευτής.