Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται πτυχές της προσωπικής του ζωής που μέχρι τώρα παρέμεναν άγνωστες στο κοινό. Σε μία συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια και χιούμορ στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο ηθοποιός περιγράφει τις δυσκολίες των παιδικών του χρόνων, τις σχέσεις με τον πατέρα του και τις στιγμές που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.

«Ο πατέρας μου ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος»

«Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε όταν ήμουν τριών χρονών και εμφανίστηκε μετά από πολλά χρόνια. Προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορούσα. Του έδωσα χρήματα, κάθε μήνα έδινα γιατί δεν μπορούσα να φερθώ άσχημα. Εκείνος όμως ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Στη συνέχεια, περιέγραψε με χιούμορ τη στάση του πατέρα του απέναντί του, υπογραμμίζοντας πως ποτέ δεν κράτησε κακία. «Ερχόταν μια φορά τον μήνα και του έδινα κάτι σαν σύνταξη. Μου έλεγε “πώς πάμε;” και τα κοιτούσε στις τσέπες. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Δεν κράτησα καμία κακία, ήταν αστείο αυτό που έκανε», είπε.

Ο αγαπημένος ηθοποιός σημείωσε επίσης ότι δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους, ούτε γνώση για την επαγγελματική του πορεία. «Δεν είχαμε σχέσεις για να ξέρει τι κάνω, αλλά ούτε εγώ το ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός», πρόσθεσε, ολοκληρώνοντας με μια ανθρώπινη και αυθεντική αναφορά στη διαδρομή της ζωής του.