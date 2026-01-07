Ένας μετανάστης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύμα από πυροβόλο όπλο, αφού έφτασε στη χώρα μας μέσω του ποταμού Έβρου το πρωί της Τετάρτης (7 Ιανουαρίου).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε πυρά για άγνωστο λόγο από την τουρκική πλευρά των συνόρων. Μαζί του εντοπίστηκε ακόμη ένας παράτυπος μετανάστης.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι αστυνομικοί αναμένεται να λάβουν κατάθεση από τον τραυματία μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.