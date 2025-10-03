Συναγερμός στον Έβρο, όπου η αστυνομία συνέλαβε 13 Τούρκους στο Σουφλί την ώρα που προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα στη χώρα από την Τουρκία. Όπως μετέδωσε το MEGA, πρόκειται για μέλη της τουρκικής μαφίας που είχαν βρει καταφύγιο στη χώρα μας.

Οι ελληνικές Αρχές είχαν πληροφορίες ότι οι 7 άνδρες και οι 6 γυναίκες θα εισέρχονταν στη χωρα μας και θα έφεραν βαρύ οπλισμό.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες και άλλα μεταλλικά εξαρτήματα όπλων.

Οι Αρχές εξετάζουν το ποιοι είναι οι παραλήπτες και εκτιμούν ότι θα τα έστελναν στην Αθήνα, για ποιον λόγο τα ήθελαν και ποιοι είναι οι προμηθευτές.

Επιπλέον εκτιμούν ότι θα γίνουν γνωστοί οι λόγοι μέσα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.