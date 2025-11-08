Τρεις συλλήψεις διακινητών πραγματοποιήθηκαν χθες σε διαφορετικές περιοχές του Έβρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, καθώς εντοπίστηκαν να προωθούν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το πρωί, σε αγροτική περιοχή του Κυπρίνου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης εντόπισαν και συνέλαβαν τον πρώτο διακινητή. Ο άνδρας οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο, μεταφέροντας παράνομα πέντε μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας.

Το μεσημέρι, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου προχώρησαν στη σύλληψη δεύτερου διακινητή. Και σε αυτή την περίπτωση, ο δράστης οδηγούσε Ι.Χ. όχημα με τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Το βράδυ, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανεών, συνελήφθη ο τρίτος διακινητής. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας, διαπιστώθηκε ότι σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη του οχήματός του ήταν επιμελώς κρυμμένοι δύο μετανάστες.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις έχουν αναλάβει τα αρμόδια Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.