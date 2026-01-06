Διεθνές ενδιαφέρον για την χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων έχει προκαλέσει μια δικαστική απόφαση στη Γερμανία, καθώς το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο της Καρλσρούης επέβαλε ποινή σε οδηγό, που επιχείρησε να αυξήσει την ταχύτητα των υαλοκαθαριστήρων του αυτοκινήτου του.

Η υπόθεση αφορά έντονη βροχόπτωση, κατά την οποία ο οδηγός έκρινε, ότι η αυτόματη ρύθμιση των υαλοκαθαριστήρων δεν επαρκούσε για την απομάκρυνση του νερού από το παρμπρίζ. Προσπάθησε λοιπόν να παρέμβει χειροκίνητα μέσω του συστήματος πολυμέσων του οχήματος. Στο συγκεκριμένο Tesla, η αλλαγή ταχύτητας των υαλοκαθαριστήρων γίνεται αποκλειστικά από την οθόνη αφής στο ταμπλό. Για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, χρειάστηκε να αποσπαστεί η προσοχή του οδηγού από τον δρόμο, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο 200 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα, κρίνοντας τον ένοχο για «παράνομη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής» κατά την οδήγηση. Η πράξη αυτή εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, σύμφωνα με τον γερμανικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η ένσταση που υπέβαλε ο οδηγός, απορρίφθηκε. Το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο επιβεβαίωσε, ότι η οθόνη αφής θεωρείται νομικά «ηλεκτρονική συσκευή», ανεξάρτητα από τη λειτουργία που εξυπηρετεί.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα της απόφασης είναι, ότι ο σκοπός της χρήσης της οθόνης δεν έχει σημασία. Ακόμη και αν πρόκειται για ρύθμιση λειτουργίας κρίσιμης για την ασφάλεια, όπως οι υαλοκαθαριστήρες, επιτρέπονται μόνο ενέργειες που απαιτούν μια «γρήγορη ματιά», ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και καιρού. Οποιαδήποτε παρατεταμένη ενασχόληση με την οθόνη, σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος και μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή προστίμου, πέρα από τον προφανή κίνδυνο για την ασφάλεια του οδηγού και των υπολοίπων.