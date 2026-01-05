Οι αρχές στα Χανιά προχώρησαν στη σύλληψη μιας 45χρονης, που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το patris.gr η Τροχαία Χανίων σταμάτησε την 45χρονη σε έλεγχο και όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε μεθυσμένη. Το ποδήλατο ακινητοποιήθηκε και στην 45χρονη βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, η Τροχαία στην Αττική εντόπισε μια γυναίκα να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης ηλεκτρικό πατίνι. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ήταν δύο φορές πάνω από το όριο. Στη νεαρή επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε το πατίνι.