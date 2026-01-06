Ουκρανική επίθεση με drones στη ρωσική περιφέρεια Τβερ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δύο ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του περιφερειάρχη μέσω Telegram. Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν συνολικά 129 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως διευκρίνισε η πρωινή ενημέρωση του υπουργείου, έξι από τα καταρριφθέντα drones εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Τβερ. Η περιοχή βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας.

Στην πόλη Τβερ, «θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν στα παράθυρα διαμερίσματος 9ου ορόφου», προκαλώντας πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο. Κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων απομακρύνθηκαν προληπτικά, σύμφωνα με τον ασκούντα καθήκοντα περιφερειάρχη Βιτάλι Καρόλεφ.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Άλλοι δύο δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και αρνήθηκαν να εισαχθούν σε νοσοκομείο», ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Επιθέσεις και σε άλλες περιφέρειες

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα περισσότερα από τα ουκρανικά drones, συνολικά 29, καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ. Εκεί, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν «drones καμικάζι» έπληξαν επιβατικό αυτοκίνητο και φορτηγό στην περιοχή Σέφσκι.

Στην περιφέρεια Βορόνεζ, drone που καταρρίφθηκε έπεσε σε σιδηροδρομικές ράγες, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ ανέφερε επίσης μικρές ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς να υπάρξουν απώλειες. Η κυκλοφορία των συρμών αποκαθίσταται σταδιακά, διαβεβαίωσε ο ίδιος.